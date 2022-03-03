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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ СОБРАЛ КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
11:05 04.03.2022
ОАО «БЕЛАЗ» продолжает разработку перспективной карьерной техники для нужд горняков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на этот раз завершена сборка нового карьерного самосвала БЕЛАЗ-7540S грузоподъемностью 30 тонн. Основной технической особенностью самосвала является применение в его составе газопоршневого двигателя мощностью 360 л.с.
Разработка техники на газовом топливе – одно из перспективных направлений инновационной деятельности БЕЛАЗ. Помимо улучшения экологической обстановки выгода клиента при эксплуатации этого класса машин может достигать четырех миллионов российских рублей в год в зависимости от газозаправочной инфраструктуры и стоимости газа от поставщика.
Вместе с техникой на газовом топливе БЕЛАЗ готов поставлять и все необходимое оборудование для ее эффективной работы, включая стационарные или мобильные заправочные станции.
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