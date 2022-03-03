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ЭКОНОМИКА РБ


РЕСУРСЫ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СЕМЬИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В IV КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛИ BR1424,3 В МЕСЯЦ


10:57 04.03.2022

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Витебской области в IV квартале 2021 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1424,3 в месяц (в III квартале - Br1471,7).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1342,6 рубля в месяц, из которых Br1047,5 рубля (78%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,9%, на покупку непродовольственных товаров – 34,3%, на оплату услуг – 23,2%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и (или) поступивших из других источников без оплаты, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
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