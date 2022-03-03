|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РЕСУРСЫ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СЕМЬИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В IV КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛИ BR1424,3 В МЕСЯЦ
10:57 04.03.2022
По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Витебской области в IV квартале 2021 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1424,3 в месяц (в III квартале - Br1471,7).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1342,6 рубля в месяц, из которых Br1047,5 рубля (78%) приходится на потребительские расходы.
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,9%, на покупку непродовольственных товаров – 34,3%, на оплату услуг – 23,2%.
Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и (или) поступивших из других источников без оплаты, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.
Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 03.03.2022
Курсы в банках
на 04.03.2022
Конвертация в банках
на 04.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте