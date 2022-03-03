Международные резервные активы Беларуси на 1 марта 2022 года, по предварительным данным, составили чуть более $8,264 млрд (в эквиваленте).

Как сообщает управление информации и общественных связей Нацбанка, за февраль 2022 года золотовалютные резервы снизились на $259,2 млн, или на 3%, после роста в январе на $98,8 млн (на 1,2%).

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам февраля в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $280 млн, а также отрицательным сальдо покупки-продажи Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», - говорится в сообщении регулятора.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в феврале способствовало увеличение стоимости монетарного золота, а также поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин.

В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2022 год объем международных резервных активов на 1 января 2023 года с учетом погашения правительством Беларуси внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $7 млрд.