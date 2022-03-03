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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАВИА СКОРРЕКТИРОВАЛА ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В ЕГИПЕТ И ПОВЫСИЛА ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ
09:21 04.03.2022
Авиакомпания «Белавиа» скорректировала маршруты следования многих рейсов, в том числе чартерных.
Как сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика, решение принято в связи c закрытием части воздушного пространства Российской Федерации для полетов гражданской авиации.
Так, рейсы в Хургаду и Шарм-Эль-Шэйх (Египет) запланированы к выполнению на воздушном судне Боинг 737-800 по новым маршрутам (с посадкой для дозаправки): Минск – Актау (техническая посадка) – Шарм-эль-Шейх – Актау (техническая посадка) – Минск; Минск – Актау (техническая посадка) – Хургада – Актау (техническая посадка) – Минск.
В связи с этим значительно увеличилось полетное время, необходимое количество топлива, расходы за аэронавигационное обслуживание, а также расходы, связанные с двумя дополнительными промежуточными посадками в Актау (Казахстан) при выполнении чартерных рейсов.
«Учитывая перечисленные обстоятельства, авиакомпания вынуждена повысить стоимость выполнения чартерных рейсов в Египет с 11 марта 2022 года», - поясняется в сообщении.
В нем также обращается внимание, что повышение стоимости произошло по причинам, независящим от Белавиа, и в равной степени применено ко всем заказчикам чартерных рейсов.
«В случае снятия запретов на использование закрытого воздушного пространства и отмены промежуточной посадки авиакомпания Белавиа незамедлительно снизит стоимость выполнения чартерных рейсов в Египет в соответствии с реальными затратами», - обещает авиаперевозчик.
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