Авиакомпания «Белавиа» скорректировала маршруты следования многих рейсов, в том числе чартерных.

Как сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика, решение принято в связи c закрытием части воздушного пространства Российской Федерации для полетов гражданской авиации.

Так, рейсы в Хургаду и Шарм-Эль-Шэйх (Египет) запланированы к выполнению на воздушном судне Боинг 737-800 по новым маршрутам (с посадкой для дозаправки): Минск – Актау (техническая посадка) – Шарм-эль-Шейх – Актау (техническая посадка) – Минск; Минск – Актау (техническая посадка) – Хургада – Актау (техническая посадка) – Минск.

В связи с этим значительно увеличилось полетное время, необходимое количество топлива, расходы за аэронавигационное обслуживание, а также расходы, связанные с двумя дополнительными промежуточными посадками в Актау (Казахстан) при выполнении чартерных рейсов.

«Учитывая перечисленные обстоятельства, авиакомпания вынуждена повысить стоимость выполнения чартерных рейсов в Египет с 11 марта 2022 года», - поясняется в сообщении.

В нем также обращается внимание, что повышение стоимости произошло по причинам, независящим от Белавиа, и в равной степени применено ко всем заказчикам чартерных рейсов.

«В случае снятия запретов на использование закрытого воздушного пространства и отмены промежуточной посадки авиакомпания Белавиа незамедлительно снизит стоимость выполнения чартерных рейсов в Египет в соответствии с реальными затратами», - обещает авиаперевозчик.