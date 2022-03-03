На конец 2021 года в Беларуси туристическую деятельность осуществляло 1315 организаций, их услугами воспользовалось 1738,1 тыс. организованных туристов и экскурсантов (659,9 тыс. туристов и 1078,2 тыс. экскурсантов).

Как сообщает Национальный статкомитет, в 2021 году 1187,9 тыс. граждан Беларуси путешествовали по турам в пределах страны, при этом в однодневных туристических поездках (экскурсиях) побывало 1049,5 тыс. человек.

В 2021 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Республики Беларусь, выехавших за границу, составила 478,8 тыс. человек, численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь, – 71,4 тыс. человек.

Средняя продолжительность пребывания за границей гражданина Беларуси в 2021 году составила 9 дней, иностранного туриста в Беларуси – 10 дней.

В 2021 году в республике действовало 592 гостиницы и аналогичных средства размещения, их услугами воспользовалось 1474,3 тыс. человек, из них 1072,6 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.

В 2021 году 474 санаторно-курортных, оздоровительных организации и других специализированных средства размещения обслужили 847,9 тыс. человек, из них 749,6 тыс. человек – граждан Беларуси.

По данным Министерства по налогам и сборам, в 2021 году число субъектов агроэкотуризма составило 3150 единиц, их услугами воспользовалось 563,6 тыс. человек, из них 551,4 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.