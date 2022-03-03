ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ТУРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2021 ГОДУ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ БОЛЕЕ 1,3 ТЫС. ОРГАНИЗАЦИЙ


18:19 03.03.2022

На конец 2021 года в Беларуси туристическую деятельность осуществляло 1315 организаций, их услугами воспользовалось 1738,1 тыс. организованных туристов и экскурсантов (659,9 тыс. туристов и 1078,2 тыс. экскурсантов).

Как сообщает Национальный статкомитет, в 2021 году 1187,9 тыс. граждан Беларуси путешествовали по турам в пределах страны, при этом в однодневных туристических поездках (экскурсиях) побывало 1049,5 тыс. человек.

В 2021 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Республики Беларусь, выехавших за границу, составила 478,8 тыс. человек, численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь, – 71,4 тыс. человек.

Средняя продолжительность пребывания за границей гражданина Беларуси в 2021 году составила 9 дней, иностранного туриста в Беларуси – 10 дней.

В 2021 году в республике действовало 592 гостиницы и аналогичных средства размещения, их услугами воспользовалось 1474,3 тыс. человек, из них 1072,6 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.

В 2021 году 474 санаторно-курортных, оздоровительных организации и других специализированных средства размещения обслужили 847,9 тыс. человек, из них 749,6 тыс. человек – граждан Беларуси.

По данным Министерства по налогам и сборам, в 2021 году число субъектов агроэкотуризма составило 3150 единиц, их услугами воспользовалось 563,6 тыс. человек, из них 551,4 тыс. человек – граждан Республики Беларусь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2022
валюта курс
EUR 3.4539
USD 3.0975
RUB 2.9855
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.4443 -0.0096
USD 3.0995 +0.002
RUB 2.8369 -0.1486
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5500 3.8000
USD 3.2000 3.4000
RUB 2.6500 3.1500
подробнее

Конвертация в банках
на 03.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1472 1.1270
EUR/RUB 115.0000 125.3200
USD/RUB 106.0000 114.5800
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте