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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ ОБОЗНАЧИЛО ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ


17:54 03.03.2022

Основные результаты деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) в 2021 г. и приоритетные направления развития биржевого товарного рынка на ближайшую перспективу обсуждены в ходе визита министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексея Богданова в центральный офис БУТБ.

По мнению главы МАРТ, применение биржевого механизма способствует созданию равных, конкурентных условий для ведения бизнеса внутри страны, повышению эффективности закупочной деятельности и расширению рынков сбыта отечественной продукции. При этом одной из первостепенных задач биржи в настоящее время является оказание содействия белорусским предприятиям как в части снижения затрат на приобретение сырья, так и продвижения производимых ими товаров на экспорт.

«Особое внимание необходимо уделить реализации потенциала биржевой площадки в сфере внешней торговли. В первую очередь это диверсификация экспорта белорусских товаров с упором на Китайскую Народную Республику и другие страны Азии, а также развитие такого перспективного направления, как транзитные сделки. За счет активной деятельности за рубежом биржа уже приобрела статус международной торговой платформы. На мой взгляд, это серьезное достижение. Поэтому теперь важно использовать имеющиеся наработки на благо отечественных экспортеров», – подчеркнул руководитель антимонопольного ведомства, которого цитирует пресс-служба БУТБ.
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