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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ОТКРЫЛА БОЛЕЕ 50 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КАСС
16:52 03.03.2022
Белорусская железная дорога открыла более 50 дополнительных касс. Об этом сообщает Тelegram-канал БЖД.
Согласно информации, всего в настоящее время на сети БЖД приобрести билеты на поезда с нумерованными и ненумерованными местами можно в 560 кассах на железнодорожных вокзалах, а также отдельных станциях и остановочных пунктах.
Так, в Минске и пригороде проездные документы на поезда с нумерованными местами кроме вокзала станции Минск-Пассажирский можно приобрести на следующих
станциях и остановочных пунктах: Минск-Восточный, Минск-Южный, Минск-Северный, Курасовщина, Лошица, Лебяжий, Масюковщина, Ждановичи, Мачулищи.
Проездные документы на поезда с ненумерованными местами также можно оформить через терминалы самооблуживания. Только в столице и пригороде установлено более 40 терминалов.
В продаже имеется достаточное количество проездных документов на поезда международных, межрегиональных и региональных линий.
БЖД обращает внимание, что продажа билетов осуществляется не только в день отправления поезда, а на всю глубину реализации, в зависимости от вида сообщения.
Так, на поезда международных линий проездные документы можно приобрести за 60 суток до отправления поезда. На поезда межрегиональных линий - за 45 суток, на поезда региональных линий бизнес-класса - за 20 суток, на поезда городских линий и региональных линий экономкласса - за 10 суток до отправления поезда.
Для посадки в поезд по ранее оформленным проездным документам с электронной регистрацией пассажиру требуется предъявить только документ, удостоверяющий личность.
Белорусская железная дорога принимает все необходимые меры по восстановлению работы электронных сервисов по продаже проездных документов и просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
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