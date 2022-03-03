Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 марта 2022 года выросло до 925,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 925 тыс. 515 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 915 тыс. 723 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1425 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 6521 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 2083 человека, число смертей от COVID-19 – на 15.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 21 тыс. 811 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 488 тыс. 928 тестов.