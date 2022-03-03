Чистая прибыль организаций холдинга «Белресурсы» за январь 2022 года составила 907,0 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, рентабельность продаж в январе достигла 4,49% при доведенном задании 2,1%.

Темп роста экспорта составил 227,33% к 2021 году при задании 90%. Экспортировано продукции на сумму 3 119,4 тыс. долларов США.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг в целом по холдингу «Белресурсы» за январь 2022 года составила 47 732,8 тыс. рублей и возросла на 152,6% к 2021 году, в том числе оптовый товарооборот сложился на уровне 30 144,8 тыс. рублей, или 116,6% к 2021 г. в сопоставимых условиях (или 123,8% к бизнес-плану в абсолютной сумме).

Прибыль от реализации в целом по холдингу «Белресурсы» составила 2 144,9 тыс. рублей.

В целом по холдингу «Белресурсы» производительность труда по выручке составила 20,7 тыс. рублей на 1 работника, или 157,6% к 2021 году, по добавленной стоимости –3,5 тыс. рублей на 1 работника, или 128,3% к 2021 году.

Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы за январь 2022 года по выручке (по организациям, применяющим данный показатель) – 1,250, по добавленной стоимости (по организациям, применяющим данный показатель) – 0,565.