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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ВЫПЛАТИЛА КУПОННЫЙ ДОХОД ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ
14:47 03.03.2022
Министерство финансов информирует об исполнении обязательств по очередной выплате купонного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь со сроками погашения в 2023 и 2030 гг.
«Денежные средства в общей сумме 46,1 млн долларов США направлены Министерством финансов 22 февраля 2022 г. в пользу платежного агента Citibank N.A. Последним обеспечено перечисление данных средств клиринговым системам в соответствии с условиями выпусков еврооблигаций», - говорится в сообщении ведомства.
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