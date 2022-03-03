Министерство финансов информирует об исполнении обязательств по очередной выплате купонного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь со сроками погашения в 2023 и 2030 гг.

«Денежные средства в общей сумме 46,1 млн долларов США направлены Министерством финансов 22 февраля 2022 г. в пользу платежного агента Citibank N.A. Последним обеспечено перечисление данных средств клиринговым системам в соответствии с условиями выпусков еврооблигаций», - говорится в сообщении ведомства.