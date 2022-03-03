Выплата пенсий и пособий за 8 марта 2021 года будет производиться в почтовых отделениях досрочно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», выплата пенсий и пособий за 8 марта в объектах почтовой связи Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и Минска начнется с 5 марта 2022 г.

В объектах почтовой связи Гомеля и Гродно выплата будет осуществляться 7 марта 2022 г.

При этом 8 марта будут функционировать только дежурные отделения почтовой связи.