|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» ДОСРОЧНО ВЫПЛАТИТ ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ЗА 8 МАРТА
14:09 03.03.2022
Выплата пенсий и пособий за 8 марта 2021 года будет производиться в почтовых отделениях досрочно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», выплата пенсий и пособий за 8 марта в объектах почтовой связи Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и Минска начнется с 5 марта 2022 г.
В объектах почтовой связи Гомеля и Гродно выплата будет осуществляться 7 марта 2022 г.
При этом 8 марта будут функционировать только дежурные отделения почтовой связи.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 03.03.2022
Курсы в банках
на 03.03.2022
Конвертация в банках
на 03.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте