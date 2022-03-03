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ЭКОНОМИКА РБ


ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ПРИНЕС БЮДЖЕТУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ 0,3 МЛН РУБЛЕЙ


13:22 03.03.2022

В Витебской области сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес за январь 2022 года составила 0,3 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это составило 0,1% удельного веса в доходах бюджета области.

Согласно статье 356 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).
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