ЭКОНОМИКА РБ

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ПРИНЕС БЮДЖЕТУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ 0,3 МЛН РУБЛЕЙ

13:22 03.03.2022 В Витебской области сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес за январь 2022 года составила 0,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это составило 0,1% удельного веса в доходах бюджета области. Согласно статье 356 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).