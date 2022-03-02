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ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ХОТЯТ СОЗДАТЬ В РЕГИОНАХ АЛЬТЕРНАТИВЫ СТОЛИЦЕ И ОБЛАСТНЫМ ЦЕНТРАМ ПО ДОХОДАМ И УРОВНЮ ЖИЗНИ


12:32 03.03.2022

Цель концепции регионального развития – создать альтернативы столице и областным центрам по доходам и уровню жизни. Об этом заявил 2 марта 2022 года министр экономики Александр Червяков перед заседанием президиума Совмина, на котором рассматривалась концепция государственной политики регионального развития Беларуси.

Поясняя журналистам суть документа, Александр Червяков отметил, что концепция определяет базовые направления и условия развития территорий.

«Единые подходы к государственной региональной политике разработаны по поручению Главы государства. Основная цель концепции – сбалансированное развитие всех регионов и сокращение межрегиональной дифференциации, в первую очередь по зарплате. Поэтому в документе содержатся конкретные предложения, как создать альтернативу областным центрам и Минску в части занятости, доходов, комфортного проживания», – рассказал чиновник, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его словам, для достижения этой цели необходимо решить две стратегические задачи.

«Во-первых, создание высокопроизводительных рабочих мест с конкурентной заработной платой. Этому будет способствовать появление новых экспортоориентированных производств в регионах и, конечно, модернизация действующих предприятий. Во-вторых, комфортность проживания. Главным образом, это касается жилья, медицинского обслуживания, образования, транспорта, сферы ЖКХ», – пояснил глава экономического ведомства.

Отвечая на вопрос журналиста, какими будут последствия как уже принятых, так и возможных санкций для белорусской экономики, Александр Червяков напомнил, что ограничения со стороны ЕС и США действуют достаточно долго и предприятия в целом адаптировались к ним.

«Разумеется, мы понимали, что к принятым год назад санкциям могут добавиться новые, поэтому работали на опережение. Сегодня основная задача – мобилизоваться всем и очень быстро принимать решения. Чем более оперативным будет взаимодействие госорганов, бизнеса, предприятий, тем проще станет реализовывать меры по тем вопросам, которые на сегодняшний день наиболее актуальны. То есть, по сути дела необходимо работать в онлайн режиме», – отметил Александр Червяков.
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