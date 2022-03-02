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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ПЕРЕОРИЕНТИРУЕТСЯ НА ДРУГИЕ РЫНКИ
11:13 03.03.2022
Экспорт белорусского продовольствия переориентируется на другие рынки, решаются вопросы с транзитом. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.
«Конечно, ситуация непростая. Хоть Европа и немного у нас потребляла, но это более $300 млн. Поставки в Украину были в объеме порядка $240 млн. Мы ежедневно проводим видеоконференции с нашими мясо- и молокоперерабатывающими предприятиями. Мы уже практически переориентировали наши молочные и мясные потоки из Украины в Россию», – уточнил Игорь Брыло, которого цитирует Telegram-канал БелСелХоз.
Он также проинформировал, что решается проблема транзита через Украину, в частности через Одесский порт.
«Наша продукция шла этим путем в третьи страны, в частности в Китай. Буквально сегодня-завтра должен решиться вопрос по транзиту через РФ железнодорожным транспортом в Китай. Над этим вопросом мы работаем», – отметил министр.
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