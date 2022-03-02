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ЭКОНОМИКА РБ


В БЖД РАССКАЗАЛИ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТОЧКАХ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ НА ПОЕЗДА


10:43 03.03.2022

В связи с временным затруднением в оформлении электронных проездных документов Белорусская железная дорога принимает все необходимые меры по организации их продажи в билетных кассах. Об этом говорится в сообщении БЖД.

Согласно информации, на основных пассажирообразующих станциях нашей страны открываются дополнительные точки реализации проездных документов.

В настоящее время оформить проездные документы на поезда с нумерованными и ненумерованными местами на всю глубину продажи можно в кассах на железнодорожных вокзалах, а также отдельных станций и остановочных пунктов Белорусской железной дороги.

Так, в городе Минске проездные документы на поезда с нумерованными местами кроме вокзала станции Минск-Пассажирский можно приобрести на следующих станциях и остановочных пунктах: Минск-Восточный, Минск-Южный, Минск-Северный, Лошица и Курасовщина.

Проездные документы на поезда с ненумерованными местами кроме железнодорожных касс можно также оформить через терминалы самообслуживания.

Белорусская железная дорога обращает внимание, что в настоящее время имеется достаточное количество свободных мест на поезда в международном и внутриреспубликанском сообщении на всю глубину продажи.

В БЖД напомниили, что на праздничные дни с 4 по 10 марта 2022 года назначено более 40 дополнительных поездов для организации перевозки пассажиров внутри республики.

Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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