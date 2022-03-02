|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЖД РАССКАЗАЛИ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТОЧКАХ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ НА ПОЕЗДА
10:43 03.03.2022
В связи с временным затруднением в оформлении электронных проездных документов Белорусская железная дорога принимает все необходимые меры по организации их продажи в билетных кассах. Об этом говорится в сообщении БЖД.
Согласно информации, на основных пассажирообразующих станциях нашей страны открываются дополнительные точки реализации проездных документов.
В настоящее время оформить проездные документы на поезда с нумерованными и ненумерованными местами на всю глубину продажи можно в кассах на железнодорожных вокзалах, а также отдельных станций и остановочных пунктов Белорусской железной дороги.
Так, в городе Минске проездные документы на поезда с нумерованными местами кроме вокзала станции Минск-Пассажирский можно приобрести на следующих станциях и остановочных пунктах: Минск-Восточный, Минск-Южный, Минск-Северный, Лошица и Курасовщина.
Проездные документы на поезда с ненумерованными местами кроме железнодорожных касс можно также оформить через терминалы самообслуживания.
Белорусская железная дорога обращает внимание, что в настоящее время имеется достаточное количество свободных мест на поезда в международном и внутриреспубликанском сообщении на всю глубину продажи.
В БЖД напомниили, что на праздничные дни с 4 по 10 марта 2022 года назначено более 40 дополнительных поездов для организации перевозки пассажиров внутри республики.
Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносит извинения за причиненные временные неудобства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2022
Курсы в банках
на 03.03.2022
Конвертация в банках
на 03.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте