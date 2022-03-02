В Беларуси необходимо обдумать введение моратория на все виды проверок для бизнеса. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко.

«Время экстраординарное и требует экстраординарных решений и подходов. Надо помочь отечественным инвесторам, убрать все лишнее из администрирования. Импортозамещение приобретает особое значение, и бизнес в этой сфере должен получить особые меры поддержки. Полагаю необходимым предметно подумать над тем, чтобы ввести мораторий на все виды проверок для предприятий и бизнеса, за исключением случаев, когда это угрожает жизни и здоровью граждан», - сказал Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.