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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ ОБДУМАТЬ ВВЕДЕНИЕ МОРАТОРИЯ НА ВСЕ ВИДЫ ПРОВЕРОК ДЛЯ БИЗНЕСА
09:38 03.03.2022
В Беларуси необходимо обдумать введение моратория на все виды проверок для бизнеса. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко.
«Время экстраординарное и требует экстраординарных решений и подходов. Надо помочь отечественным инвесторам, убрать все лишнее из администрирования. Импортозамещение приобретает особое значение, и бизнес в этой сфере должен получить особые меры поддержки. Полагаю необходимым предметно подумать над тем, чтобы ввести мораторий на все виды проверок для предприятий и бизнеса, за исключением случаев, когда это угрожает жизни и здоровью граждан», - сказал Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.
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