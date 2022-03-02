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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА САХАР В БЕЛАРУСИ ПОВЫСЯТСЯ НА 6%
09:19 03.03.2022
В Беларуси цены на сахар повысятся на 6%.
«Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине согласовано повышение цен на сахар белый кристаллический в ассортименте юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство (ввоз) и (или) реализацию указанного товара на внутренний рынок, в размере, не превышающем 6% по отношению к ценам на 31 декабря 2021 года», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В нем отмечается, что повышение цен может быть осуществлено «обозначенными субъектами» в течение 60 дней с даты принятия решения комиссией (2 марта 2022 г.).
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