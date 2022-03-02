В Беларуси цены на сахар повысятся на 6%.

«Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине согласовано повышение цен на сахар белый кристаллический в ассортименте юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство (ввоз) и (или) реализацию указанного товара на внутренний рынок, в размере, не превышающем 6% по отношению к ценам на 31 декабря 2021 года», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В нем отмечается, что повышение цен может быть осуществлено «обозначенными субъектами» в течение 60 дней с даты принятия решения комиссией (2 марта 2022 г.).