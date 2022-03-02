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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ХОТЯТ ПЕРЕОРИЕНТИРОВАТЬ БЕЛОРУССКИЙ ЭКСПОРТ С УКРАИНСКОГО РЫНКА
17:57 02.03.2022
Нужно максимально переориентировать белорусский экспорт с украинского рынка. Об этом заявил премьер Беларуси Роман Головченко.
"Дай бог, чтобы там все быстро успокоилось и люди вернулись к нормальной жизни. Но пока ситуация такая, какая есть, так что работаем над переориентацией украинского экспорта", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.
По его словам, по итогам 2021 года экспорт в Украину составлял почти $5,5 млрд, или 13% всего белорусского экспорта.
"По расчетам Министерства экономики, принять данные объемы могут Россия, КНР на сумму $1,9 млрд и $1,7 млрд соответственно. Поручаю Минэкономики довести до отраслей номенклатуру и объемы, подлежащие переориентации с украинского рынка", - добавил он.
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