Нужно максимально переориентировать белорусский экспорт с украинского рынка. Об этом заявил премьер Беларуси Роман Головченко.

"Дай бог, чтобы там все быстро успокоилось и люди вернулись к нормальной жизни. Но пока ситуация такая, какая есть, так что работаем над переориентацией украинского экспорта", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, по итогам 2021 года экспорт в Украину составлял почти $5,5 млрд, или 13% всего белорусского экспорта.

"По расчетам Министерства экономики, принять данные объемы могут Россия, КНР на сумму $1,9 млрд и $1,7 млрд соответственно. Поручаю Минэкономики довести до отраслей номенклатуру и объемы, подлежащие переориентации с украинского рынка", - добавил он.