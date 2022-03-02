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ЭКОНОМИКА РБ
ГОЛОВЧЕНКО ПРИЗНАЛ ВОЗНИКШИЙ ПОВЫШЕННЫЙ СПРОС В БЕЛАРУСИ НА ВАЛЮТУ
17:53 02.03.2022
Премьер Беларуси Роман Головченко признал возникший повышенный спрос в Беларуси на валюту.
"Финансовый сектор подвергается наибольшему давлению, но ситуация в целом стабильная и управляемая. Есть небольшой повышенный спрос на иностранную валюту, в основном со стороны субъектов хозяйствования. Весь спрос удовлетворяется", - сказал Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.
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