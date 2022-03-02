Акцент на развитии агроэкотуризма и санаторно-курортного лечения сделают в Беларуси в 2022 году. На это обратила внимание директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович, рассказывая о перспективных направлениях внутреннего туризма в 2022 году.

По словам руководителя департамента, все виды туризма взаимосвязаны, между ними сложно провести границу. При этом сама жизнь показывает, какому виду отдыха люди отдают предпочтение.

«Если говорить об агроэкотуризме, параллельно с ним идет гастрономический, спортивный, оздоровительный туризм и т.д., – обратила внимание Ирина Воронович. – Актуальна и тема историко-культурного наследия (речь идет о культурном, патриотическом, военно-историческом туризме). Отдыхая в санаториях и агроусадьбах, люди часто посещают исторические комплексы, памятные места, связанные с военной тематикой, и т.д.».

Она также напомнила, что Министерство образования совместно с Министерством спорта запустили пилотный проект, направленный на использование этого вида туризма при обучении детей в школе.

Раз в полгода учащиеся 9-11-х классов должны посетить в рамках учебной дисциплины (белорусский язык, литература, история, география, биология, довоенная подготовка) интересные места Беларуси. Такие поездки помогут школьникам изучить свою страну, сформировать у ребят чувство патриотизма и гордости за свою родину. Ирина Воронович уточнила, что для старшеклассников такие путешествия будут бесплатными, для учителей запланированы дополнительные оплачиваемые рабочие часы.

Еще одной фишкой Беларуси стал промышленный туризм. Ирина Воронович отметила несколько таких знаковых направлений, которые культивируются флагманами белорусской промышленности. В их числе, например, БЕЛАЗ. Посмотреть на эту уникальную машину приезжают в Беларусь даже иностранные туристы. Подобное направление развивает МТЗ, стеклозавод «Неман», интересные маршруты разработаны у «Коммунарки».

В свою очередь председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый отметил, в последнее время в стране сформировалась новая корпоративная культура выездного активного отдыха. Этим направлением белорусы заинтересовались в 2020 году, в 2021-м оно также было популярным и в 2022-м продолжит активно развиваться.

По его словам, трудовые коллективы организованными группами отправляются на выходные дни как в экскурсионные поездки, так и предпочитают спортивно-соревновательный отдых. Те санатории и объекты активного досуга, имеющие необходимую инфраструктуру, будут пользоваться повышенным спросом и иметь высокие продажи. К слову, интересные предложения санаторно-курортные учреждения разработали к 23 февраля и 8 марта.

Председатель БОО «Отдых в деревне» Валерия Клицунова обратила внимание на то, что в Беларуси есть большой потенциал и у пешеходного самодеятельного туризма. В качестве удачных примеров можно назвать тропы в Воложинском районе, Налибокской пуще, экотропы в заказниках. Этот вид тоже надо развивать, поскольку пока в стране не достаточно пешеходных маршрутов для самостоятельных путешествий.

Таким образом, задача для туристической отрасли страны на ближайшую перспективу – улучшать условия, чтобы все виды туризма достойно развивались и люди получали комфортные возможности для отдыха.