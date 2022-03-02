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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В БЕЛАРУСЬ САНКЦИОННЫХ ТОВАРОВ
17:06 02.03.2022
Попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС партии санкционных товаров пресекли гродненские таможенники в пункте пропуска «Бенякони».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, согласно представленным документам, из Литвы в Беларусь следовали произведенные в Китае кондитерские изделия общей стоимостью более 1,6 тыс. евро. Однако при проверке установлено, что перевозившиеся печенье и вафли были произведены в Польше и Чехии, а стоимость товара была занижена почти в 5 раз и составляла порядка 9,6 тыс. евро.
Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения. Груз возвращен на сопредельную территорию.
Следует отметить, что с 1 января 2022 года белорусскими таможенниками выявлено уже 223 правонарушения в отношении отдельных видов товаров, ограниченных ко ввозу на территорию Республики Беларусь, 113 партий товаров возвращено на сопредельную сторону.
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