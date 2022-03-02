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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕМЬЕР БЕЛАРУСИ ПОРУЧИЛ ПРОРАБОТАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТВЯЗКИ РАСЧЕТОВ ЗА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ ОТ ДОЛЛАРОВ США
16:41 02.03.2022
Премьер Беларуси Роман Головченко поручил проработать возможность отвязки расчетов за энергоносители от долларов США.
"Задача вице-премьеру, министру энергетики, председателю "Белнефтехима" - это вопрос отвязки наших расчетов от долларов США, возможно, с переходом на фиксацию в российских рублях, в первую очередь по энергоносителям", - сказал Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.
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