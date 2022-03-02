|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА "ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО-2022"
16:27 02.03.2022
Выставка "Охота и рыболовство-2022" пройдет в Минске с 10 по 13 марта (пр. Победителей, 4).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, в программе - открытый чемпионат вабильщиков, презентация охотничьей кухни, выставка орудий охоты и рыболовства и многое другое.
Вход для посетителей свободный.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2022
Курсы в банках
на 02.03.2022
Конвертация в банках
на 02.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте