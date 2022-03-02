ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА "ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО-2022"

16:27 02.03.2022 Выставка "Охота и рыболовство-2022" пройдет в Минске с 10 по 13 марта (пр. Победителей, 4). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, в программе - открытый чемпионат вабильщиков, презентация охотничьей кухни, выставка орудий охоты и рыболовства и многое другое. Вход для посетителей свободный.