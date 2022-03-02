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ЭКОНОМИКА РБ


НА 51 ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО В 2021 ГОДУ СОСТАВЛЕНЫ ПРОТОКОЛЫ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛКАХ - МАРТ


15:59 02.03.2022

За непредставление должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем товарной бирже сведений о внебиржевой сделке с биржевым товаром для регистрации этой сделки в 2021 году на 51 должностное лицо составлены протоколы по факту нарушения законодательства о внебиржевых сделках.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, случаи, сроки и порядок представления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями товарной бирже сведений для регистрации внебиржевой сделки установлены Положением о порядке регистрации товарной биржей внебиржевых сделок, утвержденным постановлением Совмина № 839 от 8 октября 2015 г.

Согласно пункту 4 Положения заявитель должен представить товарной бирже сведения в информационной системе в форме электронного документа не позднее трех рабочих дней со дня заключения внебиржевой сделки.

Март также отмечает необходимость заключения хозяйствующими субъектами на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» сделок по экспорту продукции, не относящихся к изъятиям, установленным постановлением правительства № 714 «О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах от 16 июня 2004 г.

Непредставление должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем товарной бирже сведений о внебиржевой сделке с биржевым товаром для регистрации этой сделки в случаях и сроки, установленные законодательством, либо представление неполных или заведомо недостоверных сведений о такой сделке влекут ответственность в соответствии со статьей 13.8 КоАП.
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