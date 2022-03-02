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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО 923,4 ТЫС. – МИНЗДРАВ


14:50 02.03.2022

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 марта 2022 года выросло до 923,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 923 тыс. 432 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 912 тыс. 797 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1639 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6493 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 2169 человек, число смертей от COVID-19 – на 13.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 23 тыс. 051 тест. Всего в стране проведено 12 млн 467 тыс. 117 тестов.
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