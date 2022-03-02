|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАН БЕЛАРУСИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ BUDEXPO-2022
13:25 02.03.2022
Международная архитектурно - строительная выставка BUDEXPO - крупнейший выставочный проект в сфере строительства в Республике Беларусь.
Организаторами выступают Министерство архитектуры и строительства Беларуси и РУП «Национальный выставочный центр «БелЭкспо».
Как сообщает Республиканский центр трансфера технологий, ключевые направления выставки – популяризация и продвижение современной актуальной архитектуры, новых градостроительных концепций, моделей городской среды, современное, доступное, комфортное жилье, привлекательная городская инфраструктура, научно-техническая и инновационная деятельность, цифровая трансформация.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2022
Курсы в банках
на 02.03.2022
Конвертация в банках
на 02.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте