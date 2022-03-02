ЭКОНОМИКА РБ

НАН БЕЛАРУСИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ BUDEXPO-2022

13:25 02.03.2022 Международная архитектурно - строительная выставка BUDEXPO - крупнейший выставочный проект в сфере строительства в Республике Беларусь. Организаторами выступают Министерство архитектуры и строительства Беларуси и РУП «Национальный выставочный центр «БелЭкспо». Как сообщает Республиканский центр трансфера технологий, ключевые направления выставки – популяризация и продвижение современной актуальной архитектуры, новых градостроительных концепций, моделей городской среды, современное, доступное, комфортное жилье, привлекательная городская инфраструктура, научно-техническая и инновационная деятельность, цифровая трансформация.