Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило квоты на товары для посева под кодами ТН ВЭД ЕАЭС 0712 90 110 0 (кукуруза сахарная гибридная для посева) и 0713 50 000 0 (бобы кормовые, или конские, крупносеменные и бобы кормовые, или конские, мелкосеменные) в размерах 11,65 и 446,95 тонн соответственно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, квоты установлены по ходатайству Министерства сельского хозяйства и продовольствия в соответствии с абзацем третьим пункта 3 положения «О квотировании ввоза на территорию Республики Беларусь отдельных видов товаров», утвержденного постановлением Совмина № 700 от 6 декабря 2021 г.

Квоты будут распределяться в соответствии с пунктом 10 положения о распределении частей квот, утвержденного постановлением МАРТ № 83 от 30 декабря 2021 г. Заявления для получения квоты принимаются МАРТ в соответствии с пунктом 5 Положения о квотировании в течение 15 рабочих дней со дня опубликования (по 23 марта 2022 года включительно).