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ЭКОНОМИКА РБ


ПРИЕМ ЗАЯВОК НА НОВЫЙ СЕЗОН ПРОЕКТА «СТУДЕНТ БГУ НА НЕДЕЛЮ» СТАРТОВАЛ В БГУ


12:18 02.03.2022

Прием заявок на новый сезон проекта «Студент БГУ на неделю» стартовал в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, целью акции является популяризация образовательной деятельности вуза, его специальностей, а также помощь абитуриентам в выборе будущей профессии.

В период весенних каникул с 28 марта по 1 апреля у школьников будет возможность стать частью старейшего белорусского вуза, посетить учебные занятия и студенческие мероприятия, познакомиться с преподавателями, администрацией БГУ.

В этот период свои двери для учащихся откроют 18 факультетов и институтов: биологический, географии и геоинформатики, юридический, исторический, механико-математический, филологический, физический, химический, экономический, журналистики, международных отношений, прикладной математики и информатики, радиофизики и компьютерных технологий, социокультурных коммуникаций, философии и социальных наук, а также Институт теологии им. святых Мефодия и Кирилла, Институт бизнеса и Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова.

К участию приглашаются учащиеся 10–11 классов учреждений общего среднего и среднего специального образования, проживающие на постоянной основе в Минске или имеющие возможность на время проведения проекта ежедневно приезжать на учебу в столицу.

Чтобы стать студентом на неделю необходимо заполнить анкету и написать мотивационное письмо на тему «Почему я хочу стать студентом БГУ на неделю». Заявки принимаются до 10 марта включительно для факультетов журналистики и химического, ФМО, ФПМИ и до 17 марта включительно для всех остальных факультетов и институтов.

Записаться можно только на один факультет, а для заполнения заявки необходимо завести почтовый ящик на Gmail.

Организаторами профориентационного проекта выступают управление по воспитательной работе с молодежью и Студенческий союз БГУ.

Проект «Студент БГУ на неделю» проводится с октября 2016 года во время весенних и осенних каникул школьников. Стартовой площадкой стал факультет журналистики БГУ. За период проведения его участниками стали 1160 учащихся из разных регионов страны. Проект не имеет аналогов ни в одном белорусском университете по масштабу и количеству привлекаемых абитуриентов.
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