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ЭКОНОМИКА РБ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 47% СФОРМИРОВАНЫ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
11:17 02.03.2022
86,2 млн рублей поступило в консолидированный бюджет Могилевской области от организаций государственного сектора экономики за январь 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, на их долю приходится 47% общих поступлений.
От организаций негосударственного сектора поступило 77,9 млн рублей (42,5%), индивидуальные предприниматели уплатили 15,3 млн рублей (8,3%), физические лица – 3,9 млн рублей (2,1%).
Общие поступления в бюджет области составили 183,3 млн рублей.
На 1 февраля 2022 года в Могилевской области числится 412,6 тыс. действующих плательщиков, в том числе: 13,1 тыс. организаций негосударственного сектора, 2,4 тыс. организаций государственного сектора, 26,3 тыс. индивидуальных предпринимателей и 370,8 тыс. физических лиц.
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