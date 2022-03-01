ЭКОНОМИКА РБ

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 47% СФОРМИРОВАНЫ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

11:17 02.03.2022 86,2 млн рублей поступило в консолидированный бюджет Могилевской области от организаций государственного сектора экономики за январь 2022 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, на их долю приходится 47% общих поступлений. От организаций негосударственного сектора поступило 77,9 млн рублей (42,5%), индивидуальные предприниматели уплатили 15,3 млн рублей (8,3%), физические лица – 3,9 млн рублей (2,1%). Общие поступления в бюджет области составили 183,3 млн рублей. На 1 февраля 2022 года в Могилевской области числится 412,6 тыс. действующих плательщиков, в том числе: 13,1 тыс. организаций негосударственного сектора, 2,4 тыс. организаций государственного сектора, 26,3 тыс. индивидуальных предпринимателей и 370,8 тыс. физических лиц.