|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГОМСЕЛЬМАШ ПРЕДСТАВИЛ НОВИНКИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ НА ВЫСТАВКЕ В КАЗАНИ
10:41 02.03.2022
ОАО «Гомсельмаш» представил новинки сельхозтехники на IV специализированной сельскохозяйственной выставке достижений АПК – «ТатАгроЭкспо», которая прошла в Казани.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке компании «Гомсельмаш» и «Брянсксельмаш» совместно представили высокопроизводительные зерноуборочные комбайны GOMSELMASH GS3219, GS12A1 PROFI, самоходную косилку CS100 и кормоуборочный комбайн FS80.
Помимо демонстрации пользующейся повышенным вниманием экспозиции, на «ТатАгроЭкспо» между ОАО «Гомсельмаш» и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан подписано соглашение о сотрудничестве.
В свою очередь представленные в экспозиции комбайны GOMSELMASH GS12A1 PROFI, FS80 и самоходная косилка CS100 по итогам выставки отправились к покупателям.
За 2 дня выставку посетили свыше 7000 специалистов и профессионалов различных отраслей сельского хозяйства, руководителей разного звена из 40 регионов Российской Федерации и 9 стран мира.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 01.03.2022
Курсы в банках
на 02.03.2022
Конвертация в банках
на 02.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте