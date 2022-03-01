ОАО «Гомсельмаш» представил новинки сельхозтехники на IV специализированной сельскохозяйственной выставке достижений АПК – «ТатАгроЭкспо», которая прошла в Казани.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке компании «Гомсельмаш» и «Брянсксельмаш» совместно представили высокопроизводительные зерноуборочные комбайны GOMSELMASH GS3219, GS12A1 PROFI, самоходную косилку CS100 и кормоуборочный комбайн FS80.

Помимо демонстрации пользующейся повышенным вниманием экспозиции, на «ТатАгроЭкспо» между ОАО «Гомсельмаш» и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан подписано соглашение о сотрудничестве.

В свою очередь представленные в экспозиции комбайны GOMSELMASH GS12A1 PROFI, FS80 и самоходная косилка CS100 по итогам выставки отправились к покупателям.

За 2 дня выставку посетили свыше 7000 специалистов и профессионалов различных отраслей сельского хозяйства, руководителей разного звена из 40 регионов Российской Федерации и 9 стран мира.