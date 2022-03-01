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ЭКОНОМИКА РБ


УРОВЕНЬ МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ СОКРАТИЛСЯ ДО 3,9% - МИНЭКОНОМИКИ


09:55 02.03.2022

Главный результат работы экономики – сокращение уровня малообеспеченности. Об этом заявила 1 марта 2022 года заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, комментируя влияние динамики экономических показателей 2021 года на уровень жизни населения.

По ее словам, устойчивый экономический рост в прошлом году был, во многом, обеспечен эффективной работой реального сектора экономики.

«Наши промышленные предприятия успешно производили и грамотно реализовали на внешних рынках свою продукцию. С одной стороны, это позволило им заработать дополнительную выручку, которая пошла, в том числе, на увеличение окладов и надбавок работников. А с другой, эти деньги поддержали экономику в целом, что позволило бизнесу развиваться в условиях более благоприятной конъюнктуры. Как следствие, доходы от предпринимательской деятельности росли еще быстрее – на более чем 15%. Сверхплановый приток налогов позволил государству качественнее поддерживать уязвимые категории населения, изыскать возможность повысить на 7% с сегодняшнего дня трудовые пенсии. Также практически обеспечено соотношение зарплат бюджетников в 80% от среднего значения по стране», - сказала Татьяна Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

В результате значительно сократился уровень малообеспеченности населения – с 4,8% до 3,9%.

«С точки зрения регионального развития, мы с удовлетворением отмечаем более высокие темпы снижения в сельской местности – на 1,6 п.п. В рамках приоритета пятилетки «сильные регионы» мы продолжим создавать условия для того, чтобы тренд на рост благосостояния наших людей сохранился», – подчеркнула чиновник.
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