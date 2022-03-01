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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ НА 2022 ГОД


09:37 02.03.2022

Лукашенко 1 марта подписал распоряжение о предоставлении грантов на 2022 год, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, гранты назначены 35 работникам организаций науки, образования, здравоохранения и культуры. Они выделены на исследования и разработки в области технических, медицинских, биологических, сельскохозяйственных и гуманитарных наук, разработку и применение современных методик и учебно-методического обеспечения в целях повышения качества обучения учащихся и студентов.

Выделенные гранты также предусмотрены на разработку новых методов и медицинских технологий лечения пациентов, диагностики и профилактики заболеваний, реализацию авторских и культурно-образовательных проектов, направленных на развитие и популяризацию достижений белорусской культуры, сохранение национальных духовных традиций.
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