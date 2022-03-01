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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
18:17 01.03.2022
Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 марта 2022 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br179,09 (ранее Br142,42), серебро - Br2,29 (ранее Br1,79), платина – Br100,09 (ранее Br80,76); палладий – Br234,53 (ранее Br192,41); родий – Br1835,86 (ранее Br1332,89), рутений - Br49,92 (ранее Br42,20); иридий – Br390,92 (ранее Br330,42) и осмий – Br37,68 (ранее Br31,85).
Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
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