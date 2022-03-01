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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ В 2022 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 17 ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
18:03 01.03.2022
В Минске в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 17 объектов здравоохранения. Об этом рассказала сегодня на заседании итоговой коллегии председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан.
По ее словам, в том числе речь идет о 5 объектах в рамках инвестиционной программы столицы и 12 объектах капитального ремонта и модернизации.
Наиболее крупные из них - приемное отделение к неврологическому корпусу 5-й больницы, новые здания 9-й детской поликлиники, детской поликлиники в микрорайоне «Сухарево», 15-й поликлиники и т.д.
На этой неделе уже готовы к вводу модернизированные здания поликлиники №16.
В 2022 году продолжится работа по строительству и реконструкции городских стационаров. Речь идет о строительстве - хирургического корпуса больницы №11, пристройки к урологическому корпусу больницы №4, блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток МНПЦ ХТиГ.
Также в 2022 году, рассказала Елена Богдан, с учетом темпов возведения жилья запланировано начало строительства поликлиники для взрослого населения в поселке «Восточный» и детской поликлиники в жилом районе «Лошица-9».
Продолжатся проектные работы по строительству взрослой и детской поликлиник в многофункциональном комплексе «Минск-Мир» травматологического корпуса с приемно-диагностическим отделением и реанимацией на территории больницы №6, строительству инфекционного корпуса на базе детской инфекционной больницы, реконструкции здания поликлиники №13.
С целью закрепления кадровых ресурсов за учреждениями здравоохранения города Минска в 2022 году начнется строительство общежития для медицинских работников по ул. Корженевского, состоящего из двух корпусов.
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