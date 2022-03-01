ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ В 2022 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 17 ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


18:03 01.03.2022

В Минске в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 17 объектов здравоохранения. Об этом рассказала сегодня на заседании итоговой коллегии председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан.

По ее словам, в том числе речь идет о 5 объектах в рамках инвестиционной программы столицы и 12 объектах капитального ремонта и модернизации.

Наиболее крупные из них - приемное отделение к неврологическому корпусу 5-й больницы, новые здания 9-й детской поликлиники, детской поликлиники в микрорайоне «Сухарево», 15-й поликлиники и т.д.

На этой неделе уже готовы к вводу модернизированные здания поликлиники №16.

В 2022 году продолжится работа по строительству и реконструкции городских стационаров. Речь идет о строительстве - хирургического корпуса больницы №11, пристройки к урологическому корпусу больницы №4, блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток МНПЦ ХТиГ.

Также в 2022 году, рассказала Елена Богдан, с учетом темпов возведения жилья запланировано начало строительства поликлиники для взрослого населения в поселке «Восточный» и детской поликлиники в жилом районе «Лошица-9».

Продолжатся проектные работы по строительству взрослой и детской поликлиник в многофункциональном комплексе «Минск-Мир» травматологического корпуса с приемно-диагностическим отделением и реанимацией на территории больницы №6, строительству инфекционного корпуса на базе детской инфекционной больницы, реконструкции здания поликлиники №13.

С целью закрепления кадровых ресурсов за учреждениями здравоохранения города Минска в 2022 году начнется строительство общежития для медицинских работников по ул. Корженевского, состоящего из двух корпусов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.03.2022
валюта курс
EUR 3.4299
USD 3.0744
RUB 2.9757
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.3099 -0.12
USD 2.9405 -0.1339
RUB 3.1626 +0.1869
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3100 3.5800
USD 2.9700 3.1800
RUB 2.8500 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 01.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1300
EUR/RUB 108.2000 115.0000
USD/RUB 93.0000 105.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте