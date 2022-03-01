В январе 2022 г. организациями всех форм собственности в Могилевской области построена 81 новая квартира.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 11 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 0,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 2,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 0,3 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 8,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 73,8% от общего ввода по области.