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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНА 81 НОВАЯ КВАРТИРА
17:44 01.03.2022
В январе 2022 г. организациями всех форм собственности в Могилевской области построена 81 новая квартира.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 11 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 0,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 2,9% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 0,3 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 8,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 73,8% от общего ввода по области.
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