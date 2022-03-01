ЭКОНОМИКА РБ

BKM HOLDING ПОСТАВИТ В САРЕВО 25 ТРОЛЛЕЙБУСОВ

17:27 01.03.2022 ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» (BKM Holding) выиграло конкурс на поставку в Сараево (Босния и Герцеговина) 25 единиц троллейбусов повышенной вместимости с увеличенным автономным ходом. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на предприятии изготавливаются троллейбусы модели 43300D с автономным ходом 20 км. Первый троллейбус этой модели уже прибыл в Сараевский кантон.