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ЭКОНОМИКА РБ
BKM HOLDING ПОСТАВИТ В САРЕВО 25 ТРОЛЛЕЙБУСОВ
17:27 01.03.2022
ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» (BKM Holding) выиграло конкурс на поставку в Сараево (Босния и Герцеговина) 25 единиц троллейбусов повышенной вместимости с увеличенным автономным ходом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на предприятии изготавливаются троллейбусы модели 43300D с автономным ходом 20 км.
Первый троллейбус этой модели уже прибыл в Сараевский кантон.
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