Минздрав установил надбавки профессорско-преподавательскому составу медуниверситетов. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, увеличен размер надбавки профессорско-преподавательским работникам за осуществление деятельности, связанной с оказанием медпомощи пациентам в условиях, связанных с инфекциями. Конкретный размер надбавки будет устанавливаться работнику (по одному из названных оснований) руководителем учреждения образования.

Профессорско-преподавательский состав медицинских университетов активно участвует в оказании медпомощи и консультировании пациентов в учреждениях здравоохранения. Установление данной надбавки будет способствовать повышению качества оказания медпомощи пациентам с COVID-19.

Кроме того, постановлением Минздрава № 10 от 11 февраля 2022 года установлена надбавка медработникам университетской клиники и профессорско-преподавательскому составу медуниверситета, осуществляющим клиническую работу в университетской клинике до 100% оклада работников. Конкретный размер данной надбавки будет устанавливаться руководителем с учетом сложности, ответственности и объема выполняемых работниками работ.