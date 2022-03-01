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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ НАДБАВКИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ МЕДУНИВЕРСИТЕТОВ
17:10 01.03.2022
Минздрав установил надбавки профессорско-преподавательскому составу медуниверситетов. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, увеличен размер надбавки профессорско-преподавательским работникам за осуществление деятельности, связанной с оказанием медпомощи пациентам в условиях, связанных с инфекциями. Конкретный размер надбавки будет устанавливаться работнику (по одному из названных оснований) руководителем учреждения образования.
Профессорско-преподавательский состав медицинских университетов активно участвует в оказании медпомощи и консультировании пациентов в учреждениях здравоохранения. Установление данной надбавки будет способствовать повышению качества оказания медпомощи пациентам с COVID-19.
Кроме того, постановлением Минздрава № 10 от 11 февраля 2022 года установлена надбавка медработникам университетской клиники и профессорско-преподавательскому составу медуниверситета, осуществляющим клиническую работу в университетской клинике до 100% оклада работников. Конкретный размер данной надбавки будет устанавливаться руководителем с учетом сложности, ответственности и объема выполняемых работниками работ.
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