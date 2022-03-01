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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ ПОДРОС НА 1%
17:07 01.03.2022
В Могилевской области розничный товарооборот в январе 2022 г. составил 416,2 млн рублей, или 101% в сопоставимых ценах к уровню января 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,2 рубля против 11,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота области, в январе 2022 г. составил 381,3 млн рублей, или 101,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе 2022 г. составил 210,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 111,8% к уровню января 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе 2022 г. составил 18,7 млн рублей, или 108,4% в сопоставимых ценах к уровню января 2021 г.
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