Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 марта 2022 года выросло до 921,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 921 тыс. 263 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 909 тыс. 667 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 439 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6493 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1527 человек, число смертей от COVID-19 – на 13.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 5 тыс. 257 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 444 тыс. 066 тестов.