Объем собранных госпредприятием «Стравита» страховых взносов за 2021 год вырос на 6,7% и составил 141 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это второе место на страховом рынке Беларуси по объему собранных страховых взносов (доля 8,3%).

В среднем, по данным за 2021 год, физическое лицо платит по договору страхования в Стравите 70 рублей в месяц, юридическое – 119 рублей.

В 2021 году к программам накопительного страхования жизни и пенсии женщины обращались чаще, чем мужчины: 68% против 32% и 69% против 31% соответственно. При этом мужчины, как правило, заключали договор накопительного страхования в более молодом возрасте: по программам страхования жизни – от 33 до 47 лет (женщины – от 38 до 52 лет), накопительного пенсионного страхования – от 33 до 47 лет (женщины – от 38 до 52 лет).

Устойчиво растет спрос на детские программы страхования. В 2021 году по таким программам было застраховано на 31% детей больше, чем в 2020. Женщины страхуют детей в 2,7 раза чаще, чем мужчины: 74% против 26% от общего числа застрахованных. 53% женщин и мужчин, выбравших детское страхование, находятся в возрасте от 33 до 42 лет.

Самому младшему из действующих страхователей Стравиты – 18 лет, самому старшему – 79.

Минимальный срок страхования по накопительным программам составляет для юридических лиц 1 год, для физических – 3 года, однако большинство клиентов выбирают большую продолжительность.

По данным за 2021 год, юридические лица заключают договоры накопительного страхования в отношении своих работников в среднем на 1,56 года, когда речь идет о страховании жизни, и на 14,60 лет – по программам пенсионного страхования.

У физических лиц средний срок накопительного страхования для новых клиентов составляет 5,07 лет для детских программ, 4,66 – для страхования жизни и 17,81 – для пенсионного страхования.

На 1 января 2022 года по программам накопительного страхования государственного предприятия «Стравита» застраховано более 309,5 тыс. человек, в том числе более 76,2 тыс. человек – по индивидуальным договорам страхования.