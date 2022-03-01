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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ ОТ ЧИНОВНИКОВ ПРЕКРАТИТЬ ИГРАТЬ В РЫНОЧНУЮ ВАКХАНАЛИЮ


15:55 01.03.2022

Правительство и Национальный банк Беларуси должны принимать выверенные решения в случае обострения ситуации в экономике, при этом золотовалютных резервов в стране достаточно. Об этом заявил Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета министров 1 марта 2022 г.

«Если мы хотим сохранить страну в этот острый период, мы должны заниматься каждый своим делом. Ничего больше от вас не надо. Я занимаюсь своим делом, вы это видите каждый день. Правительству и Национальному банку поручено только: одним — экономика, вторым — финансы», - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

При этом он обратил внимание, что Нацбанк и правительство должны вместе принимать все решения.

«Сегодня не до того, что мы независимое правительство, Нацбанк независимый, а президент пусть принимает решения. Собирайтесь и принимайте все экономические решения — выверенные, разумные, на перспективу. Если видите обострение ситуации в экономике, финансах, принимайте решение. Золотовалютных резервов у нас достаточно. Если кто-то ошалел и бегает за курсом рубля — это их право, мы же выбрали такую экономику», - сказал он.

«Принимайте нормальные решения, прекратите играться в эту рыночную вакханалию, в противном случае ответите по законам военного времени, уважаемые друзья», - пригрозил Лукашенко.
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