В январе 2022 года организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 1,2 млн тонн грузов, или 119% к январю 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 128,8 млн тонно-километров, или 100,4% к соответствующему периоду 2021 года.

В январе 2022 г. пассажирооборот составил 69,7 млн пассажиро-километров, или 102% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 11 млн человек, или 95,2% к январю 2021 г.