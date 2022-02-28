В Беларуси с 1 марта 2022 г. начинает действовать новый государственный стандарт, устанавливающий правила создания и функционирования служб стандартизации в организациях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, СТБ 1.15-2021 «Национальная система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Служба стандартизации в организации. Правила создания и функционирования» разработан Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации (БелГИСС).

В стандарте установлены общие требования к службам стандартизации в организациях, их цели, задачи и функции.

Службу стандартизации в организации создают для проведения различных работ, направленных на реализацию целей и принципов технического нормирования и стандартизации, а также соблюдения требований технических регламентов ЕАЭС и Республики Беларусь, технических кодексов установившейся практики, государственных стандартов, общегосударственных классификаторов Республики Беларусь, распространяющихся на деятельность организации; обеспечения приоритетного применения международных, межгосударственных, государственных стандартов Республики Беларусь в деятельности организации; повышения качества и конкурентоспособности продукции (работ и услуг), выпускаемой (оказываемых) организацией и др.

Служба стандартизации разрабатывает технические условия, стандарты организации и иные документы, установленные в организации, или организует их разработку силами других структурных подразделений, обеспечивая при этом соответствие требований современному научно-техническому уровню. Также она содействует применению в организации технических регламентов ЕАЭС и Республики Беларусь, технических кодексов установившейся практики, государственных стандартов, общегосударственных классификаторов Республики Беларусь и при необходимости международных, межгосударственных и других региональных стандартов, организует и проводит мониторинг применения этих документов.

Служба стандартизации осуществляет организационно-методическое и научно-техническое руководство работами по стандартизации в организации. Решает задачи по разработке, участию или представлению интересов организации в разработке технических регламентов ЕАЭС и Республики Беларусь, общегосударственных классификаторов Республики Беларусь, технических кодексов установившейся практики, государственных стандартов Республики Беларусь, межгосударственных и других региональных стандартов, международных стандартов.

Служба стандартизации проводит работы по каталогизации выпускаемой продукции, организует и осуществляет комплекс работ, направленных на повышение уровня знаний сотрудников организации в области технического нормирования и стандартизации.

Для участия в работах по стандартизации на национальном, межгосударственном и международном уровнях служба стандартизации может представлять свою организацию в технических комитетах по стандартизации или их подкомитетах.

Требования, установленные в СТБ 1.15-2021, направлены на активизацию деятельности служб стандартизации, связанной с проведением работ по стандартизации, представлением интересов организации в этих работах, а также соблюдением требований, распространяющихся на деятельность организации, и применением соответствующих документов.