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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ВЫВОЗ С ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 25 ТОНН КАПУСТЫ БЕЗ ЛИЦЕНЗИЙ
14:40 01.03.2022
Сотрудники Могилевской таможни пресекли две попытки незаконного перемещения в общей сложности более 25 тонн капусты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, у водителей российских транспортных средств отсутствовали необходимые товаросопроводительные документы, в том числе лицензии, выдаваемые Министерством антимонопольного регулирования, необходимые для вывоза данной категории товара, а также фитосанитарные сертификаты.
Первый грузовик могилевские таможенники остановили при проведении специальных мероприятий в Могилевском районе, второй – вблизи города Горки. Оба транспортных средства перевозили капусту и следовали в направлении белорусско-российской границы.
В действиях виновных лиц усматриваются признаки административных правонарушений, предусмотренных ст. 13.12 и ч.2 ст.13.34 КоАП Республики Беларусь, санкции которых предусматривают наложение штрафа до 50% от стоимости незаконно перемещаемых товаров.
В соответствии с постановлениями Совмина 4 февраля 2022 г. №70 «О лицензировании вывоза отдельных видов товаров» и от 15 февраля 2022 г. № 82 «О лицензировании вывоза сахара белого кристаллического» вывоз отдельных категорий товаров осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли.
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