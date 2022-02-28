Сотрудники Могилевской таможни пресекли две попытки незаконного перемещения в общей сложности более 25 тонн капусты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, у водителей российских транспортных средств отсутствовали необходимые товаросопроводительные документы, в том числе лицензии, выдаваемые Министерством антимонопольного регулирования, необходимые для вывоза данной категории товара, а также фитосанитарные сертификаты.

Первый грузовик могилевские таможенники остановили при проведении специальных мероприятий в Могилевском районе, второй – вблизи города Горки. Оба транспортных средства перевозили капусту и следовали в направлении белорусско-российской границы.

В действиях виновных лиц усматриваются признаки административных правонарушений, предусмотренных ст. 13.12 и ч.2 ст.13.34 КоАП Республики Беларусь, санкции которых предусматривают наложение штрафа до 50% от стоимости незаконно перемещаемых товаров.

В соответствии с постановлениями Совмина 4 февраля 2022 г. №70 «О лицензировании вывоза отдельных видов товаров» и от 15 февраля 2022 г. № 82 «О лицензировании вывоза сахара белого кристаллического» вывоз отдельных категорий товаров осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли.