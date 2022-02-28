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ЭКОНОМИКА РБ
ЛИЦЕИСТЫ БГУ ЗАВОЕВАЛИ 15 МЕДАЛЕЙ РАЗЛИЧНОГО ДОСТОИНСТВА НА XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖАУТЫКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
13:15 01.03.2022
Лицеисты БГУ завоевали 15 медалей различного достоинства на XVIII Международной Жаутыковской олимпиаде по математике, физике и информатике, которая прошла в онлайн-формате и завершилось 23 февраля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, по математике золотыми призерами стали десятиклассник Матвей Зорько и одиннадцатиклассник Артем Мялик, «серебро» завоевал одиннадцатиклассник Алексей Воронко, а «бронзу» – десятиклассники Никита Шутро, Кирилл Наркевич и одиннадцатиклассник Юрий Савченко.
«Золота» по информатике удостоен одиннадцатиклассник Богдан Толстик, его одноклассники Даниил Забавский и Станислав Левашкевич принесли команде серебряную медаль, бронзовыми призерами по этому предмету стали десятиклассники Григорий Афанасенко, Анна Маркина и одиннадцатиклассники Ярослав Ахраменко и Егор Дубровский.
По физике серебряной медалью награжден одиннадцатиклассник Платон Кастрицкий, а «бронзой» – лицеист 11 класса Ростислав Климко.
Также сборная Лицея БГУ завоевала бронзовую награду в командном зачете по итогу набранных баллов.
К состязанию ребят подготовили преподаватели Лицея БГУ Артем Пивоварчик и Татьяна Бахтина.
Всего в олимпиаде приняло участие 146 команд из 21 страны.
Международная Жаутыковская олимпиада проводится в честь известного казахстанского академика и видного ученого-математика Орымбека Жаутыкова. Это совместный проект Республиканского научно-практического центра «Дарын» и Республиканской специализированной физико-математической средней школы-интерната имени О. Жаутыкова для одаренных детей. Уникальное интеллектуальное соревнование является продолжением традиций всесоюзных олимпиад. БГУ принимает участие в соревновании с 2005 года.
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