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ЭКОНОМИКА РБ


ЛИЦЕИСТЫ БГУ ЗАВОЕВАЛИ 15 МЕДАЛЕЙ РАЗЛИЧНОГО ДОСТОИНСТВА НА XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖАУТЫКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЕ


13:15 01.03.2022

Лицеисты БГУ завоевали 15 медалей различного достоинства на XVIII Международной Жаутыковской олимпиаде по математике, физике и информатике, которая прошла в онлайн-формате и завершилось 23 февраля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, по математике золотыми призерами стали десятиклассник Матвей Зорько и одиннадцатиклассник Артем Мялик, «серебро» завоевал одиннадцатиклассник Алексей Воронко, а «бронзу» – десятиклассники Никита Шутро, Кирилл Наркевич и одиннадцатиклассник Юрий Савченко.

«Золота» по информатике удостоен одиннадцатиклассник Богдан Толстик, его одноклассники Даниил Забавский и Станислав Левашкевич принесли команде серебряную медаль, бронзовыми призерами по этому предмету стали десятиклассники Григорий Афанасенко, Анна Маркина и одиннадцатиклассники Ярослав Ахраменко и Егор Дубровский.

По физике серебряной медалью награжден одиннадцатиклассник Платон Кастрицкий, а «бронзой» – лицеист 11 класса Ростислав Климко.

Также сборная Лицея БГУ завоевала бронзовую награду в командном зачете по итогу набранных баллов.

К состязанию ребят подготовили преподаватели Лицея БГУ Артем Пивоварчик и Татьяна Бахтина.

Всего в олимпиаде приняло участие 146 команд из 21 страны.

Международная Жаутыковская олимпиада проводится в честь известного казахстанского академика и видного ученого-математика Орымбека Жаутыкова. Это совместный проект Республиканского научно-практического центра «Дарын» и Республиканской специализированной физико-математической средней школы-интерната имени О. Жаутыкова для одаренных детей. Уникальное интеллектуальное соревнование является продолжением традиций всесоюзных олимпиад. БГУ принимает участие в соревновании с 2005 года.
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