В январе 2022 года объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 1148,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,3% к уровню января 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 92,5%, в обрабатывающей промышленности – 106,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 96,6% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 106,2%.