Страховые организации республики собрали за январь 2022 года 170,2 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за январь 2022 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 4,2%.

По добровольным видам страхования за январь 2022 года страховые взносы составили 132,1 млн рублей, что на 4,6 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь 2022 года – 38,1 млн рублей, что на 2,3 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 77,6% (за январь 2021 года – 78,1%).

За январь 2022 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 82,6 млн. рублей, что на 7,3 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь 2022 года составил 48,5% (за январь 2021 года – 46,1%).