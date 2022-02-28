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ЭКОНОМИКА РБ
СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 4,2%
12:37 01.03.2022
Страховые организации республики собрали за январь 2022 года 170,2 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за январь 2022 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 4,2%.
По добровольным видам страхования за январь 2022 года страховые взносы составили 132,1 млн рублей, что на 4,6 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.
Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь 2022 года – 38,1 млн рублей, что на 2,3 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.
Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 77,6% (за январь 2021 года – 78,1%).
За январь 2022 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 82,6 млн. рублей, что на 7,3 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь 2022 года составил 48,5% (за январь 2021 года – 46,1%).
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