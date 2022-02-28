ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛ 1,7%

11:59 01.03.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь 2022 г. в текущих ценах составил 1124,7 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области подрос на 1,7% к уровню января 2021 г.