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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ С 1 МАРТА ВЫРОСЛИ ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ


11:53 01.03.2022

С 1 марта 2022 г. в Беларуси повышаются все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца) на 7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в результате повышения средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в марте 2022 г. составит 580 рублей (включая надбавки и доплаты) и увеличится на 13,2% по отношению к марту 2021 г.

Пенсии по возрасту с 1 марта по отношению к февралю увеличатся в среднем на 34 рубля, темп роста – 106,3%.

Увеличение размера пенсии у каждого пенсионера будет свое в зависимости от продолжительности стажа и заработка, учтенных при исчислении ему пенсии.

На повышение пенсий будет направлено 75,7 млн рублей в месяц, 757 млн рублей до конца года. В целом на выплату пенсий в 2022 году запланировано порядка 16,1 млрд рублей.
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