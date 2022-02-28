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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ СНИЗИЛОСЬ НА 2,3%
11:08 01.03.2022
В январе 2022 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 122,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,7% к уровню января 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 117,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 16,9 тыс. тонн, молока – 57,6 тыс. тонн, яиц получено 24,9 млн штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97% молока и 90,9% производства яиц.
На 1 февраля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 519,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 169,9 тыс. голов. Численность свиней составила 130,5 тыс. голов.
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